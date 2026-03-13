Cómo será el show gratuito que dará Fito Páez para sus fanáticos

Rosario se prepara para un hito cultural este domingo a las 19:00 cuando Fito Páez clausure el ciclo denominado Casa Páez con un concierto gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera.

Las estructuras principales del escenario comenzaron a montarse el jueves para albergar a la multitud esperada en el sitio emblemático. Esta presentación corona una semana de festejos por sus 63 años de vida, que incluyó funciones agotadas el martes con un show sinfónico en El Círculo y el miércoles a solo piano en el Teatro Lavardén.

La iniciativa surgió el pasado 5 de diciembre, tras recibir el compositor el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. El cronograma continuó este viernes a las 21:00 en el Teatro El Círculo con la presentación de su último álbum titulado Novela.

Durante estos días, el músico recibió la visita especial del futbolista Ángel Di María, quien aprovechó que no se encontraba concentrado con el club Rosario Central. Según adelantaron desde la Municipalidad de Rosario, el artista no percibirá honorarios por el espectáculo del domingo y el montaje del evento estará solventado por sponsors y empresas privadas que se sumaron a la propuesta.