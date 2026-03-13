Pedro Rosemblat reveló si quiere tener hijos tras casarse con Lali Espósito

Pedro Rosemblat brindó precisiones sobre su relación con Lali Espósito y el inminente paso hacia el altar que darán próximamente. En diálogo con el programa Desayuno Americano, el comunicador de Gelatina expresó: “Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero allá vamos”.

Pese al entusiasmo, al ser consultado por la propuesta de matrimonio, Rosemblat prefirió el silencio y sostuvo que “es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”.

Sobre el manejo de la exposición mediática de su vínculo, analizó que la reserva es algo que hace en su intimidad y añadió: “Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés. Lo que más les importa, en este caso a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali”.

Respecto al cronograma, el periodista adelantó: “Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo”. Sin embargo, descartó la presencia de medios de comunicación al preguntarse: “¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”.

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Finalmente, luego de que la artista irrumpiera en su ciclo el pasado 2 de marzo para mostrar su anillo de compromiso, Rosemblat se mostró cauto sobre la posibilidad de tener hijos, priorizando su presente de pareja al concluir: “Un paso, otro paso. No lo sé. Hoy estamos en esta. Después, quién sabe”.