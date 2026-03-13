Horóscopo del amor 2026: los signos que encontrarán pareja este año

El año 2026 se perfila con una energía astral especialmente intensa para el amor, potenciada por los movimientos de Júpiter, Venus y Marte que favorecen historias sentimentales profundas.

El ciclo comenzará formalmente el 20 de marzo con el ingreso del Sol en Aries, marcando un clima de expansión donde Júpiter transitará primero por Cáncer, enfocándose en el hogar y la intimidad, y luego por Leo desde junio, impulsando a las personas a pensar “en grande” con mayor brillo y extroversión.

Para Cáncer, este período será un punto de inflexión donde la seguridad emocional permitirá a muchos sentir que han encontrado “a la persona correcta”. Tauro, bajo la influencia de Venus, vivirá romances inesperados en contextos cotidianos como el trabajo, proyectos comunes o amistades que evolucionan.

En cambio, Piscis experimentará un romanticismo cargado de sensibilidad y conexión, aunque deberá cuidar sus expectativas para evitar desilusiones por idealización. Virgo atravesará transformaciones importantes en sus relaciones debido a los eclipses, mientras que Escorpio activará su magnetismo y pasión, logrando que la química inicial evolucione rápidamente hacia vínculos profundos.

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Finalmente, Acuario se abrirá a experiencias distintas dejando la mente de lado, sintonizando con Libra y Géminis en su búsqueda de aventura, inspiración y creatividad. Los signos de fuego, Leo, Sagitario y Aries, verán aumentado su magnetismo personal, lo que atraerá el interés de terceros y propuestas para actividades y noches divertidas.