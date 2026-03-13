Argentina se ubicó en el segundo lugar del ranking de inflación de América Latina luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que los precios subieron 2,9% en febrero. Con ese dato, el país quedó solo por detrás de Venezuela, que mantiene el nivel inflacionario más alto de la región.

De acuerdo con las comparaciones regionales, el índice mensual argentino supera ampliamente a la mayoría de los países vecinos. Detrás de Venezuela y Argentina aparecen economías como Colombia, Uruguay, Chile y Brasil, todas con incrementos de precios considerablemente menores.

El informe también señala que, aunque el país sigue entre los primeros puestos del ranking regional, la inflación mensual se mantiene relativamente estable respecto a enero, cuando también había sido del 2,9%. En términos interanuales, el aumento de precios alcanzó 33,1% en los últimos doce meses.

El dato de febrero se difundió en medio del intento del Gobierno de consolidar la desaceleración inflacionaria luego de los fuertes aumentos registrados en los últimos años. El presidente Javier Milei sostuvo que la tendencia debería continuar bajando después del primer trimestre y reiteró su objetivo de reducir la inflación a niveles cercanos a cero hacia mediados de 2026.

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A pesar de esa desaceleración en comparación con los niveles históricos que tuvo el país, el ranking regional muestra que Argentina todavía enfrenta uno de los mayores desafíos inflacionarios de América Latina, muy por encima de economías que ya lograron mantener sus índices de precios en niveles de un solo dígito anual.