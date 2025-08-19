La Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial correspondiente a julio de 2025, que se reflejará en los sueldos a cobrar en agosto. El incremento acumulado durante el año alcanza el 17,3% respecto a diciembre de 2024 y aplica sobre todas las remuneraciones brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta actualización, el salario inicial para un trabajador bancario se ubica en $1.842.170,43. A este monto se suma la participación en las ganancias (ROE) por $53.251,40, lo que eleva el total a $1.895.421,83 para quienes ingresan al sector en agosto.

Además, el sindicato estableció que el monto mínimo para el bono del Día del Bancario será de $1.642.231,21, cifra que podrá ajustarse conforme se modifiquen las escalas salariales. El retroactivo correspondiente a julio será abonado junto con el salario de agosto, asegurando así la aplicación del nuevo esquema salarial.

Este nuevo piso salarial vuelve a posicionar al sector financiero como uno de los mejor remunerados del país. Al considerar adicionales convencionales como antigüedad, función, título, zona, presentismo y horas extras, muchos empleados superan ampliamente los $2 millones mensuales netos.

El incremento también representa un aumento acumulado del 15,1% respecto a diciembre de 2024, en línea con la inflación registrada entre enero y junio. La estructura de la paritaria bancaria, con ajustes automáticos mensuales basados en el IPC, convierte este acuerdo en uno de los más predecibles y sólidos dentro del mercado laboral formal.