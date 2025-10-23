Semifinal Libertadores: Racing busca dar el golpe en Brasil

Racing Club se prepara para enfrentar a Flamengo en Brasil, en el Estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará el próximo [poner fecha si se conoce] a las 21:30, horario de Argentina, y será transmitido por Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+.

Los horarios del partido en diferentes países son:

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 21:30

Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos): 20:30

Ecuador, Colombia y Perú: 19:30

México: 18:30

En cuanto a las formaciones, ambos equipos podrían presentar sus alineaciones titulares habituales, aunque las confirmaciones oficiales se darán cerca del inicio del partido. La ida de esta serie promete un duelo clave para definir quién avanzará a la final de la competencia continental.