Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Semifinales

Semifinal Libertadores: Racing busca dar el golpe en Brasil

Racing enfrentará a Flamengo en el Estadio Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Conocé los horarios, canales de transmisión y alineaciones probables. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

Racing Club se prepara para enfrentar a Flamengo en Brasil, en el Estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará el próximo [poner fecha si se conoce] a las 21:30, horario de Argentina, y será transmitido por Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+.

Los horarios del partido en diferentes países son:

  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 21:30

  • Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos): 20:30

  • Ecuador, Colombia y Perú: 19:30

  • México: 18:30

En cuanto a las formaciones, ambos equipos podrían presentar sus alineaciones titulares habituales, aunque las confirmaciones oficiales se darán cerca del inicio del partido. La ida de esta serie promete un duelo clave para definir quién avanzará a la final de la competencia continental. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS