El Ministerio de Salud de San Juan reforzó las tareas de vigilancia epidemiológica y capacitación médica ante la preocupación generada por recientes casos de hantavirus registrados en el país y la aparición de una variante con transmisión entre personas. Así lo confirmó el ministro Amilcar Dobladez, quien explicó que actualmente se trabaja en la detección precoz de síntomas y en el seguimiento de personas que lleguen desde el exterior.

La preocupación sanitaria creció en los últimos días luego de conocerse un caso vinculado a un crucero, situación que volvió a poner el foco sobre una cepa distinta del virus respecto de la que históricamente circula en Argentina.

“Lo que generó preocupación es esta variación de la cepa y la posibilidad de transmisión de persona a persona, que no es lo que estábamos acostumbrados”, explicó el funcionario.

Según detalló Dobladez, el trabajo sanitario se concentra actualmente en la capacitación del personal médico y epidemiológico para reconocer síntomas compatibles con la enfermedad y actuar rápidamente ante posibles casos sospechosos.

Además, indicó que el tema será abordado en el próximo Consejo Federal de Salud junto a autoridades nacionales y provinciales.

Vigilancia y prevención

El ministro recordó que el hantavirus es una enfermedad asociada principalmente a roedores y que históricamente tuvo mayor presencia en el sur del país, donde existen condiciones ambientales propicias para su circulación.

“Este tipo de patologías zoonóticas siempre requieren atención porque nosotros no estamos ajenos”, sostuvo Dobladez. “No quiere decir que hoy tengamos casos, pero debemos estar preparados ante cualquier situación”, agregó.

El funcionario también explicó que desde Nación se trabaja en el monitoreo de personas que regresen del exterior y presenten síntomas compatibles con la enfermedad.

En paralelo, Salud provincial mantiene acciones preventivas orientadas a la detección temprana y a la difusión de información para el personal sanitario.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados. Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, dolores musculares, cansancio y complicaciones respiratorias.

En algunos brotes registrados en Argentina se detectaron variantes con capacidad de transmisión entre personas, especialmente en zonas del sur del país.

Las autoridades sanitarias recomendaron mantener medidas de higiene y consultar rápidamente ante síntomas compatibles, especialmente en personas con antecedentes de viaje o contacto con áreas de circulación viral.