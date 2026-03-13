En la previa del lanzamiento de la segunda edición de San Juan Emprende, que se realizará este martes 17 a las 18:30 en la Agencia Calidad San Juan, el director de Pymes y Emprendedores de la provincia, José Carpino, puso el foco en una realidad recurrente: la necesidad de formalizar los proyectos para que dejen de ser solo una idea y se conviertan en empresas sólidas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Carpino remarcó que, si bien el ecosistema sanjuanino es diverso y dinámico, abarcando desde conservas hasta inteligencia artificial, una gran parte de los emprendedores aún opera en la informalidad. "Acompañamos al emprendedor a que se formalice y entienda que la formalización le va a abrir las puertas a nuevas herramientas", explicó el funcionario.

El "ABC del monotributo" como punto de partida

Para muchos sanjuaninos que inician un proyecto, la burocracia impositiva suele ser un tabú. Carpino fue claro al respecto: "Una de las temáticas de nuestro programa es el ABC del monotributo. Suena simple, pero no está cubierto en gran parte de los emprendimientos".

La formalización no es solo un trámite administrativo, sino el requisito excluyente para el financiamiento provincial. Carpino recordó que en 2025 se pusieron a disposición 1.500 millones de pesos en microcréditos con tasas subsidiadas que no tienen competencia en la plaza privada, pero que requieren, lógicamente, un emprendimiento ordenado.

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Individualizar para ayudar mejor

El Gobierno provincial apuesta este año al Relevamiento Emprendedor 2026, una herramienta que permitirá "mapear" el ecosistema. "Al estar formalizados, nosotros los tenemos mejor e individualizados de mejor manera; así podemos crear herramientas que se adapten mejor a sus realidades", señaló el director. "Fuera de la formalidad no se puede tener una empresa que vaya creciendo y afianzándose", sentenció Carpino.

El programa San Juan Emprende no solo busca capacitar en gestión, sino guiar al emprendedor en este proceso de maduración. El objetivo final es la generación de empleo genuino, algo que solo se logra cuando el emprendimiento sale de las sombras y se integra plenamente al sistema productivo local.

Lo que tenés que saber del lanzamiento:

Día y hora: Martes 17 de marzo, 18:30 hs.

Lugar: Co-work de la Agencia Calidad San Juan.

Novedad: Se lanzará el Relevamiento Emprendedor 2026 para mapear el ecosistema local.

El dato

En 2025, el programa alcanzó a más de 1.000 emprendedores y se otorgaron $1.500 millones en microcréditos.