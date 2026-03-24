La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan para la madrugada de este miércoles 25 de marzo. El fenómeno afectará principalmente a departamentos del Gran San Juan y zonas del Este provincial.

Según el informe oficial, se prevé la presencia de viento del sector sur con velocidades sostenidas entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 85 km/h. Las condiciones impactarán en los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia, Sarmiento y zonas bajas de Pocito.

Desde el organismo indicaron que el nivel de alerta amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que recomendaron tomar precauciones. Entre las principales medidas, se sugiere asegurar puertas y ventanas, evitar circular o detenerse debajo de árboles y estructuras inestables, y prestar atención a la posible caída de cables u objetos.

También se aconseja conducir con precaución, mantener la distancia entre vehículos y respetar velocidades bajas. Además, se recomienda contar con linternas cargadas ante eventuales cortes de energía.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles las líneas 911, 100 (Bomberos) y 103 (Protección Civil).