El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informaron que la validez de credenciales y pases de transporte para personas con discapacidad se extenderán hasta el 31 de marzo de 2026.

La medida alcanza a los carnés y pases emitidos por Emicar en 2024 y 2025, aún cuando se encuentren vencidos, y al Certificado Único de Discapacidad (CUD), vigente o vencido, que se utiliza habitualmente para acceder al beneficio en las unidades de RedTulum.

Con esta decisión se busca garantizar la continuidad del acceso al transporte público mientras se completan los procesos de renovación y regularización administrativa de cada documento.

Recomendaciones y procedimiento

Desde el Gobierno provincial indicaron que los titulares podrán seguir utilizando sus credenciales actuales sin realizar trámites adicionales hasta la fecha de vencimiento de la prórroga.

La renovación o emisión de nuevos CUD y credenciales debe gestionarse ante la Dirección de Personas con Discapacidad y las Juntas Evaluadoras provinciales. Para quienes aún no iniciaron el proceso, se recomienda hacerlo para evitar inconvenientes una vez finalizado el plazo.

Las consultas, turnos o asistencia para trámites pueden realizarse en la Dirección de Personas con Discapacidad, ubicada en el anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, o a través del correo institucional. También puede acudirse a la junta descentralizada más cercana al domicilio.

La Dirección de Coordinación RedTulum mantiene disponible información actualizada en el sitio web oficial y en las redes sociales de la provincia.