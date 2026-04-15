San Juan Geek Collection dedica su quinta edición a Dragon Ball con entrada libre y gratuita

El próximo 2 y 3 de mayo, el Centro Cultural Estación San Martín será el escenario de la quinta edición de San Juan Geek Collection, un evento que en esta oportunidad tendrá como temática principal a Dragon Ball. La muestra, que se desarrollará de 16 a 21 horas con entrada libre y gratuita, promete convocar a expositores y coleccionistas no solo de la provincia sino también de otras regiones del país.

La exposición contará con una disposición amplia que permitirá la participación de numerosos expositores, quienes dispondrán de sus propias mesas para exhibir sus productos. Esta edición, denominada "Dragon Ball Special", busca rendir homenaje a la icónica serie y reunirá una gran variedad de artículos relacionados con el universo creado por Akira Toriyama.

Además del espacio destinado a la temática principal, los organizadores han previsto un sector orientado a convocar a otro público. Allí se exhibirán muñecas, restauración de peluches, barbies y otras piezas de colección, ampliando así el espectro de interés del evento. La diversificación de propuestas busca atraer tanto a los seguidores del anime y el manga como a los aficionados al coleccionismo en general.

El evento cuenta con el apoyo de diversas marcas y emprendimientos locales, entre ellos Red Store, dedicado a electrónica y soluciones de impresión 3D, Singular Accesorios y Panchos Aplaza. La organización está a cargo de @edgeeksj, mientras que la sede elegida es la Ciudad de San Juan.

De esta manera, la quinta edición de San Juan Geek Collection se perfila como un punto de encuentro para la comunidad geek y coleccionista, con una propuesta que combina la pasión por Dragon Ball con otras expresiones del universo del coleccionismo.