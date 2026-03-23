Luego de un domingo con presencia de viento en San Juan, el comienzo de la semana estará condicionado por intensas ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada de este lunes 23 de marzo se prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 11ºC y viento del sector sur con velocidades entre 32 y 41 km/h. En ese período se registrarían las ráfagas más intensas, con valores estimados entre 60 y 69 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones se mantendrán algo nubladas, con una temperatura que ascenderá a los 15ºC y una disminución en la intensidad del viento, que oscilará entre 13 y 22 km/h, siempre del sector sur.

Por la tarde, el cielo se presentará ligeramente nublado, con una máxima prevista de 23ºC. El viento continuará moderado, con velocidades similares a las de la mañana.

En tanto, durante la noche se espera una leve baja de la temperatura hasta los 19ºC, con viento del sector sudeste entre 7 y 12 km/h y cielo parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante toda la jornada, con valores entre 0 y 10 por ciento.