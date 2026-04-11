En el marco del Día Internacional del Parkinson, distintas instituciones de San Juan se iluminarán de rojo como parte de una iniciativa destinada a concientizar sobre esta enfermedad neurodegenerativa y visibilizar la realidad de quienes la padecen.

La acción se llevará a cabo el sábado 11 de abril y tendrá como uno de sus puntos centrales la iluminación del frente del anexo ministerial, en una intervención simbólica que se replicó en otros espacios para acompañar la jornada de sensibilización.

Además del Anexo, se iluminarán en la misma jornada, según detalló Graciela Orostizaga, fundadora y presidenta de la entidad civil, el puente del Bicentenario y el Teatro del Bicentenario, también los edificios de los municipios de Capital, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia, Pocito y Chimbas y la Casa Natal de Sarmiento. Además, habrá una actividad en la Legislatura, en consonancia con las acciones que se llevan adelante en todo el país.

El color rojo es el emblema internacional del Parkinson y forma parte de una campaña global que busca generar mayor conocimiento sobre la enfermedad, promover la empatía social y fortalecer el acompañamiento a pacientes y familias.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano destacaron que este tipo de acciones permiten instalar el tema en la agenda pública y reforzar el compromiso con políticas inclusivas y de concientización.

La iniciativa se enmarca en una serie de actividades desarrolladas durante la jornada en la provincia, con el objetivo de informar, visibilizar y acompañar a quienes conviven con esta condición, promoviendo una sociedad más empática e inclusiva.