Sábado 11 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Provinciales > Conmemoración

Día del Mutualismo en San Juan con 49 entidades y dos en formación

La provincia conmemora el 11 de abril con un sector activo y en crecimiento, que brinda servicios clave y suma nuevas organizaciones en formación.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Cada 11 de abril se conmemora el Día Provincial del Mutualismo. (Gentileza)

San Juan celebra este 11 de abril el Día Provincial del Mutualismo con 49 entidades en plena actividad y otras dos en proceso de obtener su matrícula para comenzar a funcionar. El sector mantiene un rol clave en la comunidad, brindando servicios esenciales bajo principios de solidaridad y cooperación.

Las mutuales ofrecen prestaciones que abarcan salud, farmacias, educación, turismo, seguros, servicios funerarios, vivienda y asistencia económica, entre otros. Estas organizaciones, sin fines de lucro, se sostienen a partir del aporte de sus asociados y buscan dar respuesta a necesidades concretas.

Desde la Dirección de Asociativismo destacaron que el mutualismo tiene una fuerte presencia en la provincia, incluso con entidades centenarias que continúan activas y brindando servicios a cientos de personas.

En la actualidad, dos grupos premutualistas avanzan en la obtención de la matrícula del INAES, paso necesario para comenzar a operar formalmente. Uno de ellos reúne a trabajadores del ámbito de la salud, mientras que el otro nuclea a integrantes de cooperativas y organizaciones sociales.

El sector también tiene impacto en la economía local, ya que genera empleo directo e indirecto y promueve el desarrollo comunitario a través de modelos solidarios.

El Día Provincial del Mutualismo se conmemora cada 11 de abril en homenaje a la creación de la primera mutual en San Juan. En ese marco, se prevé un encuentro entre referentes del sector el próximo 17 de abril, donde se debatirán desafíos y estrategias para fortalecer estas entidades.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD