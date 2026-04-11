San Juan celebra este 11 de abril el Día Provincial del Mutualismo con 49 entidades en plena actividad y otras dos en proceso de obtener su matrícula para comenzar a funcionar. El sector mantiene un rol clave en la comunidad, brindando servicios esenciales bajo principios de solidaridad y cooperación.

Las mutuales ofrecen prestaciones que abarcan salud, farmacias, educación, turismo, seguros, servicios funerarios, vivienda y asistencia económica, entre otros. Estas organizaciones, sin fines de lucro, se sostienen a partir del aporte de sus asociados y buscan dar respuesta a necesidades concretas.

Desde la Dirección de Asociativismo destacaron que el mutualismo tiene una fuerte presencia en la provincia, incluso con entidades centenarias que continúan activas y brindando servicios a cientos de personas.

En la actualidad, dos grupos premutualistas avanzan en la obtención de la matrícula del INAES, paso necesario para comenzar a operar formalmente. Uno de ellos reúne a trabajadores del ámbito de la salud, mientras que el otro nuclea a integrantes de cooperativas y organizaciones sociales.

El sector también tiene impacto en la economía local, ya que genera empleo directo e indirecto y promueve el desarrollo comunitario a través de modelos solidarios.

El Día Provincial del Mutualismo se conmemora cada 11 de abril en homenaje a la creación de la primera mutual en San Juan. En ese marco, se prevé un encuentro entre referentes del sector el próximo 17 de abril, donde se debatirán desafíos y estrategias para fortalecer estas entidades.