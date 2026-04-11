Una abogada sanjuanina fue víctima de un doble delito en las últimas horas, luego de sufrir un robo en la puerta de su vivienda en Desamparados y, posteriormente, detectar transferencias bancarias realizadas sin su consentimiento desde su cuenta.

La víctima fue identificada como Alejandra Gómez, de 50 años, quien fue abordada por un delincuente el jueves por la mañana, alrededor de las 08:00, en calle Matías Zaballa, cuando descendía de su vehículo frente a su domicilio.

Según relató, había estacionado y se disponía a cerrar el portón cuando advirtió la presencia del ladrón dentro del auto. Aunque comenzó a gritar, el sujeto logró arrebatarle la cartera y darse a la fuga rápidamente.

En el bolso llevaba documentación personal, tarjetas bancarias, llaves de su estudio jurídico y su teléfono celular, elementos que habrían sido claves para el posterior acceso a su cuenta bancaria.

Horas más tarde, la situación se agravó cuando la mujer detectó que desde su home banking se habían realizado dos transferencias sin autorización, una por 87 mil pesos y otra por 150 mil pesos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ª y la investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que ahora busca identificar al autor del hecho y determinar cómo logró vulnerar la seguridad de las cuentas.