Un menor de 17 años fue detenido en Chimbas acusado de participar en el robo de una motocicleta a mano armada en la plaza del Barrio Luz y Fuerza. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 26ª tras un operativo cerrojo en la zona.

El hecho ocurrió cuando dos sujetos abordaron a un hombre y, bajo amenazas con un arma de fuego y un cuchillo, le sustrajeron una motocicleta marca Beta Zontes 310cc de color negro. Durante el asalto, los delincuentes le cortaron el collar donde la víctima llevaba las llaves del rodado.

Tras cometer el robo, los sospechosos se dieron a la fuga a bordo de la motocicleta, pero minutos después cayeron en la intersección de calle Galíndez, lo que los obligó a abandonar el vehículo y escapar a pie.

Ante esta situación, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo que permitió la detención de uno de los implicados en la intersección de calle San Juan y avenida Libertador.

El propietario del rodado reconoció al detenido como uno de los autores del robo y aseguró que fue quien le exhibió el arma de fuego durante el ataque.

La causa quedó en manos del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que dispuso el traslado del menor al Centro de Admisión y Derivación, donde quedó a disposición de la Justicia.