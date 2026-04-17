Este miércoles se llevó a cabo en San Juan un acto en homenaje a las víctimas del Holocausto y en tributo al heroico levantamiento del Gueto de Varsovia. La ceremonia tuvo lugar en el Monumento en memoria a la Shoah, frente al Centro Cívico, y contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y representantes de la Sociedad Israelita de Beneficencia y su presidente Leonardo Siere. Además se destacó la visita del reconocido periodista Alfredo Leuco.

El mandatario provincial destacó el significado del evento. “Es un acto muy importante y muy emotivo, una revisión histórica de una de las etapas más nefastas de la humanidad”, expresó.

Durante su discurso, Orrego remarcó la necesidad de mantener viva la memoria colectiva. “Es un compromiso no solo con el pasado, sino también con el presente y el futuro”, señaló. En ese sentido, recordó el impacto del genocidio. “Casi 6 millones de personas fueron parte de este exterminio que se extendió desde 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945”, afirmó.

El acto oficial contó con la presencia del reconocido periodista Alfredo Leuco. (Foto DIARIO HUARPE)

Recordar para que no se repita

El gobernador insistió en la importancia de no olvidar. “Es un proceso horrible de la historia que nos recuerda permanentemente que esto no puede volver a pasar”, sostuvo. Además, subrayó que la persecución no se limitó a la comunidad judía.

Orrego puso en valor la convivencia en la provincia. “Lo importante es que los sanjuaninos vivamos en paz, respetando los distintos credos y religiones”, indicó. En esa línea, consideró que este tipo de actos son fundamentales, no solo por lo que significan en la historia, sino también por lo que representan para el presente.

El evento contó además con la participación del periodista Alfredo Leuco, quien visitó la provincia para presentar su libro Bibas: asesinados por ser judíos. Sobre su presencia, el gobernador destacó: “Es una persona muy reconocida y comprometida con esta causa”.

De esta manera, San Juan volvió a reafirmar su compromiso con la memoria, la tolerancia y la convivencia, en una jornada cargada de reflexión y significado histórico.