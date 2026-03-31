La Dirección de Personas con Discapacidad, junto con la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de RedTulum, anunció la extensión de la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y las credenciales de transporte vencidas durante 2024, 2025 y 2026. La medida asegura que las personas con discapacidad puedan seguir utilizando el transporte público de corta distancia hasta el 30 de junio de 2026.

La disposición permite garantizar el derecho constitucional a la movilidad y el acceso al transporte público sin interrupciones ni la necesidad de realizar trámites adicionales. La prórroga anterior vencía el 31 de marzo de 2026, por lo que ahora se amplía por tres meses más.

Según la Ley Provincial 814 A, las personas con discapacidad tienen derecho a viajar de forma gratuita, incluso con un acompañante cuando el CUD lo indique. El beneficio es personal e intransferible y se aplica no solo a traslados médicos, asistenciales o educativos, sino también recreativos y sociales.

Desde septiembre de 2025, la parte inferior del CUD también se reconoce como pase libre de colectivos, facilitando el acceso inmediato al transporte público para quienes lo necesiten.