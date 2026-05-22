La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público confirmó que San Juan proyecta ampliar la incorporación de pistolas Taser para reforzar la seguridad en el Gran San Juan y equipar a los efectivos que realizan patrullajes en la vía pública. El anuncio fue realizado por Enrique Delgado, quien explicó que el objetivo es sumar dispositivos electrónicos de inmovilización para tareas de prevención y seguridad de proximidad.

“Necesitaremos, en una primera etapa, alrededor de 800 pistolas para tener una verdadera visibilidad de estos dispositivos en la comunidad”, aseguró Delgado a DIARIO HUARPE al referirse al plan que analiza el Gobierno provincial. Además, explicó: “La idea es que el policía que está caminando en la calle tenga su arma reglamentaria y también una Taser”. El funcionario remarcó que el proyecto dependerá de la disponibilidad económica y de las etapas de compra que autorice el Ministerio de Economía.

“Las pistolas Taser cumplen un rol importante y lo están demostrando a nivel país y también a nivel internacional”, afirmó Delgado. En esa línea, sostuvo que estos dispositivos “son muy útiles en la parte urbana, en el microcentro, en espectáculos deportivos y también en hospitales”.

“Hay situaciones donde el arma letal no puede utilizarse porque existe un desequilibrio con el uso racional de la fuerza”, explicó el secretario de Seguridad. Luego agregó: “En esos casos, el dispositivo electrónico resulta útil porque permite inmovilizar momentáneamente sin recurrir a un arma de fuego”.

Capacitación de los efectivos

Delgado confirmó que actualmente la Policía de San Juan dispone de 40 pistolas Taser y que son utilizadas por grupos especiales. “Los grupos especiales fueron capacitados al momento de la compra y continúan recibiendo formación permanente”, indicó.

Además, destacó la preparación alcanzada por efectivos locales. “Hoy San Juan tiene dos oficiales que aprobaron el curso para ser capacitadores de capacitadores”, señaló. Y agregó: “Pueden capacitar tanto en la provincia como en cualquier lugar de Latinoamérica porque realizaron una formación internacional”.

La proyección oficial

“Queremos avanzar en la compra de más dispositivos porque se ha demostrado su utilidad en distintos procedimientos”, expresó Delgado. También insistió en que el objetivo principal es reforzar la presencia policial en la calle.

“No hablamos solamente de tener Taser en las comisarías. Lo más importante es que las tenga el personal que hace seguridad de proximidad y patrulla diariamente”, concluyó.