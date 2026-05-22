Cancelaron a Paula Chaves tras un horrible chiste contra Nacho Elizalde

El estudio de Olga se convirtió en el escenario de una controversia que no para de crecer. En una charla que parecía ser solo un intercambio relajado sobre la vida privada, Paula Chaves quedó en el ojo de la tormenta tras un comentario dirigido a su compañero Nacho Elizalde.

Todo se desencadenó mientras los integrantes del ciclo conversaban de manera distendida sobre vínculos y parejas. El streamer quiso describir a su pareja frente a la invitada especial Angela Leiva y lanzó la pregunta "¿Vos la conocés a mi novia? Es alta, rubia...". Fue en ese preciso instante cuando la conductora intervino con una frase que no pasó desapercibida para nadie fuera del estudio.

Sin dejar que la cantante de cumbia respondiera, Paula Chaves respondió entre risas "Te viene a mejorar la raza". Si bien el equipo del programa Tapados de Laburo reaccionó con humor y carcajadas en ese momento, la respuesta en las plataformas digitales como X e Instagram fue de indignación absoluta. Muchos usuarios consideraron que el dicho fue totalmente desubicado, abriendo una discusión profunda sobre los límites del humor al aire en los nuevos medios.

A pesar de que el fragmento ya se volvió viral en pocas horas, los protagonistas de este episodio prefirieron mantener el silencio. Hasta ahora no hubo declaraciones públicas de Chaves ni de Elizalde sobre la repercusión del hecho, pero el debate sobre los comentarios espontáneos en los vivos de streaming sigue más vivo que nunca entre los seguidores de Olga.