Una profunda conmoción atraviesa al partido bonaerense de Merlo tras la muerte de una nena de cinco años que se descompensó mientras asistía al jardín de infantes “Raíces y Alas”, ubicado en la localidad de Libertad. La pequeña fue hallada inconsciente dentro de uno de los baños del establecimiento educativo y falleció horas después pese a los intentos de reanimación.

La víctima fue identificada como Nazarena Fernández. Según trascendió, todo ocurrió durante la jornada escolar cuando la niña pidió permiso para ir al baño. Una docente la acompañó hasta el sector sanitario y permaneció esperando afuera. Al advertir que la menor demoraba más de lo habitual y no respondía a los llamados, decidió abrir la puerta y la encontró tirada junto al inodoro, inconsciente.

En medio de la desesperación, personal docente comenzó inmediatamente a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se daba aviso al 911 y se solicitaba asistencia médica de urgencia. Minutos después llegó una ambulancia y la menor fue trasladada al Sanatorio San Juan Bautista.

Los médicos continuaron allí con las tareas de reanimación durante varios minutos, pero finalmente confirmaron el fallecimiento cerca de una hora después de su ingreso al centro de salud.

La Justicia inició una investigación para determinar qué ocurrió y ordenó la realización de una autopsia. De acuerdo con las primeras hipótesis médicas, la niña podría haber sufrido una muerte súbita o una falla cardíaca que no había sido detectada previamente, aunque los resultados forenses serán clave para establecer las causas exactas del deceso.

El dramático episodio generó fuerte impacto entre docentes, familias y vecinos de la comunidad educativa. En las inmediaciones del jardín se vivieron escenas de dolor y conmoción tras conocerse la noticia.

El jardín de infantes “Raíces y Alas” está ubicado sobre la calle Víctor Hugo al 800, en Libertad, una de las localidades más pobladas del partido de Merlo. La institución suspendió las actividades mientras avanzan las actuaciones judiciales y se acompaña a la familia de la menor.

Por el momento no trascendieron antecedentes médicos de la niña ni detalles adicionales sobre su estado de salud previo al episodio. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia para poder esclarecer completamente las circunstancias de la tragedia.