Cuando se acerca el 25 de Mayo, la mayoría de los argentinos piensa automáticamente en el locro o las empanadas. Sin embargo, hay otra receta profundamente arraigada en la tradición criolla que cada año vuelve a ganar protagonismo en las mesas familiares: el guiso carrero.

Se trata de un plato con fuerte identidad histórica, nacido en la vida de campo mucho antes de la existencia de rutas modernas. Los carreteros, que recorrían largas distancias transportando mercadería, necesitaban comidas abundantes, nutritivas y fáciles de preparar con lo que tenían a mano. Así surgió esta preparación que combina ingredientes básicos en una sola olla.

El guiso carrero se consolidó rápidamente como una opción ideal para trabajadores rurales y viajeros, ya que permitía cocinar en grandes cantidades, rendir al máximo y sostener largas jornadas laborales. Más de un siglo después, esa lógica se mantiene vigente en hogares, peñas y celebraciones patrias.

Una de las principales características del plato es su versatilidad. La receta tradicional incluye carne, verduras y arroz, pero puede adaptarse fácilmente según los ingredientes disponibles sin perder su esencia. Esta flexibilidad, sumada a su bajo costo, explica por qué sigue siendo una de las comidas más elegidas en contextos económicos complejos.

Para preparar aproximadamente seis porciones, se necesitan 500 gramos de carne vacuna, cuatro papas, dos batatas, una cebolla grande, una taza de arroz, dos tomates, caldo y condimentos a gusto.

La preparación comienza dorando la carne en cubos junto con la cebolla picada en una olla grande. Una vez que la cebolla está transparente, se agregan los tomates y se cocina durante algunos minutos. Luego se incorporan las papas y batatas cortadas, se suma el arroz y se mezcla todo antes de cubrir con caldo caliente.

El guiso debe cocinarse a fuego bajo durante unos 40 a 50 minutos, revolviendo de vez en cuando hasta que las verduras estén tiernas y el líquido se reduzca. El resultado es un plato contundente, ideal para los días frescos de otoño y perfecto para compartir en familia.

En cada 25 de Mayo, el guiso carrero reaparece como una alternativa más simple frente a preparaciones más complejas, pero con el mismo valor simbólico. Su historia, su sabor y su practicidad lo convierten en un verdadero emblema de la cocina popular argentina.