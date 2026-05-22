Tres recetas con un atado de acelga que sorprenden por su rendimiento

Llega el invierno y la acelga aparece como la gran aliada de la cocina hogareña por su capacidad de multiplicarse en diferentes platos. Con un solo atado es posible organizar mas de una comida si se sabe como utilizar tanto las hojas verdes como las pencas blancas. Esta verdura no solo es rendidora sino que combina perfecto con esos ingredientes que suelen estar olvidados en la heladera para crear opciones deliciosas y nutritivas.

Una de las propuestas mas interesantes es la pizza blanca que reemplaza la salsa de tomate por una base cremosa. Para esta preparacion se utilizan las hojas salteadas con cebolla y ajo, condimentadas con sal, pimienta y nuez moscada.

El secreto para que la masa no se humedezca es escurrir muy bien la verdura antes de armarla. Con una buena cobertura de muzzarella y queso rallado, solo necesita entre 12 y 15 minutos en un horno a 220 grados para lograr un gratinado ideal.

Para quienes prefieren platos con un toque mas elaborado, los paquetitos rellenos de carne son una excelente alternativa inspirada en la cocina de oriente. En este caso se usan las hojas grandes previamente blanqueadas para envolver un relleno de carne picada, cebolla, morron y ajo. Estos rollitos se terminan de cocinar en el horno con queso cremoso durante 10 minutos, logrando una comida reconfortante que aprovecha cada parte de la planta.

Incluso las pencas, que muchas veces terminan en la basura, pueden ser las protagonistas de un salteado al estilo español. Despues de hervirlas por ocho minutos, se mezclan con cubitos de papas fritas, ajo y jamon cocido para obtener un plato rapido y sabroso.

Para conservar la acelga por mas tiempo, lo ideal es el blanqueado de uno o dos minutos para las hojas y tres minutos para las pencas. Si se decide congelar, hay que exprimirla con fuerza para sacar todo el liquido. Asi se mantiene en perfecto estado hasta por seis meses en el freezer y se puede usar directamente sin necesidad de descongelarla previamente.