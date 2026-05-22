El Gobierno de San Juan avanzó en un acuerdo para mejorar la infraestructura policial en el departamento 25 de Mayo. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, firmó un convenio junto al municipio local para llevar adelante la refacción integral de la Comisaría 10ª, ubicada frente a la plaza departamental.

El anuncio fue realizado por el intendente Rodolfo Jalife, quien destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Según explicó, las obras buscan mejorar las condiciones edilicias y operativas de la dependencia policial.

Mientras se desarrollen los trabajos, la comisaría será trasladada de manera transitoria al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Santa Rosa. Allí funcionará durante un período estimado de tres meses, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de seguridad en la zona.

Desde el municipio señalaron que las oficinas del CIC fueron acondicionadas para recibir al personal policial y permitir el normal funcionamiento de la dependencia mientras se ejecuta la obra principal.

En el marco del convenio, también se abordaron otros aspectos vinculados a la seguridad en el departamento. Las autoridades dialogaron sobre la necesidad de fortalecer las unidades operativas y avanzar en la instalación de cámaras de vigilancia del sistema Cisem911 para mejorar la prevención del delito.

El intendente Jalife expresó su satisfacción tras la firma del acuerdo y remarcó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial. “Mantenemos un diálogo fluido y acciones en conjunto con la Secretaría de Seguridad, y seguiremos gestionando”, afirmó.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que el objetivo es continuar mejorando los servicios para los vecinos del departamento. “Estamos trabajando para ustedes”, concluyó, en referencia a las gestiones en materia de seguridad y obras públicas.