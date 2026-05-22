El presidente Javier Milei volvió a referirse a una posible visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que la llegada del Sumo Pontífice sería “una buena noticia para el pueblo argentino” y un hecho que podría concretarse “en primavera”.

Las declaraciones del mandatario se dieron en medio de las gestiones diplomáticas que el Gobierno nacional viene desarrollando con el Vaticano para lograr una visita papal al país, algo que no ocurre desde 1987, cuando Juan Pablo II visitó la Argentina.

El vínculo entre Milei y el Vaticano atravesó cambios notorios desde el inicio de su gestión. Luego de las fuertes críticas que el entonces candidato presidencial había realizado años atrás contra el papa Francisco, la relación institucional se recompuso tras su llegada a la Casa Rosada y continuó fortaleciéndose con la elección de León XIV como nuevo pontífice.

En febrero de este año, el Gobierno argentino formalizó una invitación oficial para que el Papa visite el país. La carta fue entregada por Cancillería durante un encuentro en el Vaticano y desde el Ejecutivo sostienen que existen altas probabilidades de que el viaje finalmente se concrete.

Además, durante una audiencia oficial mantenida en el Vaticano en 2025, León XIV le habría confirmado personalmente a Milei su intención de viajar a la Argentina. Así lo informó en aquel momento la propia Presidencia de la Nación tras la reunión entre ambos líderes.

Según trascendió, el Papa analiza realizar una gira latinoamericana que incluiría varios países de la región, entre ellos Perú, Uruguay y Argentina. León XIV mantiene un fuerte vínculo con América Latina debido a su extensa actividad pastoral en Perú antes de llegar al Vaticano.

Desde el Gobierno consideran que una eventual visita papal tendría un fuerte impacto político, social y religioso para el país. Milei sostuvo que la llegada del Pontífice sería una señal positiva para la Argentina y una oportunidad para transmitir un mensaje de unidad y esperanza en un contexto económico y social complejo.

Por el momento, la Santa Sede no oficializó fechas ni detalles sobre un eventual viaje. Sin embargo, distintos medios internacionales y fuentes diplomáticas coinciden en que el Vaticano evalúa seriamente incluir a la Argentina dentro de la agenda papal de 2026.

La posible llegada de León XIV genera expectativa no solo dentro del ámbito político, sino también entre sectores de la Iglesia argentina, que consideran histórica la posibilidad de volver a recibir una visita papal después de casi cuatro décadas.