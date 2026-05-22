Se filtró la lista definitiva que Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026

Lionel Scaloni atraviesa días de definiciones cruciales mientras el tiempo se agota para confirmar quiénes serán los protagonistas de la próxima cita máxima. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el técnico de la Selección Argentina debe transformar su prelista de 55 nombres en una nómina definitiva de 26 futbolistas, lo que implica descartar a 29 jugadores antes del dos de junio. Algunos de estos llamados iniciales estuvieron más ligados a un "reconocimiento" y apuestas a futuro que a realidades para entrar a la cancha.

El cronograma marca que el plantel partirá hacia Texas el primero de junio para iniciar la concentración. En tierras estadounidenses, el equipo nacional disputará dos encuentros amistosos: el seis de junio contra Honduras en Texas y el nueve de junio frente a Islandia en Alabama. Estos compromisos servirán como preparación para el debut oficial programado para el 16 de junio a las 22 frente a Argelia, por un grupo J que también integran Austria y Jordania.

La mayor preocupación del cuerpo técnico radica en la seguidilla de lesiones que afecta la estructura estable del equipo, especialmente en la última línea. Scaloni sigue de cerca la evolución de Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Marcos Acuña.

También se evalúa a Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone, quienes arrastran diversas molestias. Un caso especial es el de Emiliano Martínez, quien recientemente se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa tras disputar la final con un dedo fracturado.

Ante este panorama físico, el entrenador baraja un cambio conceptual para sumar un defensor extra en lugar de un atacante. Si se toma esta decisión, crecen las chances para Marcos Senesi, Facundo Medina, Kevin MacAllister, Lucas Martínez Quarta o Gabriel Rojas. Incluso aparece como opción Nicolás Capaldo tras su gran temporada en el fútbol alemán. En la vereda opuesta, José Manuel López podría ser el sacrificado para equilibrar la zona defensiva.

La base que logró el título en Qatar se mantiene con figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Lautaro Martínez. No obstante, existen dudas sobre la inclusión de históricos como Giovani Lo Celso o Thiago Almada por sus presentes irregulares.

En contraste, Scaloni considera alternativas como Franco Mastantuono, quien tiene poco rodaje en el Real Madrid, o Emiliano Buendía, de excelente actualidad en el Aston Villa. También aparecen Valentín Barco, Nicolás Paz y Máximo Perrone para aportar frescura al equipo.

Finalmente, se mantendrá la tradición de contar con un sparring que acompañe al grupo sin ser parte de la lista oficial. Aunque se especulaba con Beltrán de River, quien reemplazó a Armani en la era Coudet, el elegido como "jugador número 27" es Máximo Leguizamón, el joven arquero de la reserva de Tigre. Este rol ya lo cumplió Federico Gomes Gerth en el torneo anterior. La próxima semana se develará el misterio final sobre los elegidos para defender la corona mundial.