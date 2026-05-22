La Justicia avanzó en un caso de grooming que tuvo como víctimas a dos menores de edad y culminó con un acuerdo de pena abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. El condenado de nombre Guillermo Correa, reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó una condena de dos años de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta durante el plazo de la sentencia.

De acuerdo con la información aportada por la fiscalía, la investigación permitió acreditar que el acusado se contactó con las víctimas a través de redes sociales utilizando perfiles falsos en Instagram y Facebook. Según se detalló, el hombre se hacía pasar por una mujer bajo el nombre de, Andrea Tello, para generar confianza y mantener conversaciones con fines sexuales.

La maniobra incluyó un engaño previo dirigido a captar a las menores y solicitarles fotografías y videos de contenido íntimo, una modalidad que encuadra dentro del delito conocido como grooming, previsto para sancionar el acoso sexual a menores mediante medios digitales.

Fuentes judiciales explicaron que, tras reunir la prueba necesaria, la causa fue formalizada el 30 de diciembre del año pasado. A partir de allí, comenzaron negociaciones entre las partes que derivaron en un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo que permite evitar el debate oral cuando existe aceptación de los hechos y consenso sobre la pena.

Finalmente, la sanción acordada fue de dos años de prisión condicional, lo que implica que el condenado no cumplirá la pena en un establecimiento penitenciario siempre que respete las condiciones impuestas por la Justicia. Entre ellas se incluyen reglas de conducta que deberá observar durante el mismo período de dos años.

Respecto de la situación procesal del condenado, desde la fiscalía aclararon que el hombre registra otras investigaciones abiertas vinculadas a delitos contra la integridad sexual en perjuicio de menores de edad.

No obstante, remarcaron que esas causas no constituyen antecedentes penales computables debido a que todavía no cuentan con resolución definitiva ni condenas firmes.

El caso vuelve a poner en agenda los riesgos del contacto entre adultos y menores en entornos digitales y la utilización de identidades falsas como mecanismo de captación con fines de explotación o abuso sexual.