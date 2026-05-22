SpaceX decidió postergar otra vez el esperado lanzamiento del Starship V3, la nueva generación del megacohete desarrollado por la compañía de Elon Musk. La misión, conocida como Flight 12, debía concretarse esta semana desde la base Starbase, en el sur de Texas, pero problemas técnicos obligaron a cancelar el despegue a último momento.

La empresa confirmó que el vuelo fue reprogramado luego de detectar fallas durante las verificaciones previas al lanzamiento. Entre los inconvenientes reportados aparecieron problemas en un sistema hidráulico de la torre de lanzamiento y lecturas anormales vinculadas al combustible del vehículo.

El Starship V3 representa la versión más avanzada del sistema espacial de SpaceX y es considerado el cohete más poderoso jamás construido. El vehículo mide más de 120 metros de altura y combina el propulsor Super Heavy con la nave superior Starship, diseñada para futuras misiones de exploración espacial profunda.

La misión corresponde al vuelo de prueba número 12 del programa Starship y también marca el debut de la configuración V3 o Block 3, que incorpora importantes mejoras técnicas respecto a modelos anteriores. Entre ellas se destacan nuevos motores Raptor 3, mayor capacidad de combustible, mejoras aerodinámicas y avances en el sistema de protección térmica.

Según informó SpaceX, la nueva ventana de lanzamiento podría abrirse en las próximas horas, aunque dependerá de que los equipos técnicos logren resolver completamente los inconvenientes detectados durante las pruebas.

El vuelo es seguido con enorme expectativa por la industria aeroespacial debido a que Starship es el eje central de los planes de SpaceX para transportar carga y personas hacia la Luna y Marte. Además, la nave forma parte del programa Artemis de la NASA, que busca concretar el regreso de astronautas estadounidenses al satélite natural en los próximos años.

Durante esta misión de prueba, la compañía esperaba realizar distintas maniobras inéditas, entre ellas ensayos vinculados a la reutilización del sistema y pruebas de transferencia de combustible en vuelo, una tecnología considerada fundamental para viajes espaciales de larga distancia.

El retraso se suma a otros intentos suspendidos que sufrió el programa en los últimos días. SpaceX mantiene una política de desarrollo basada en pruebas constantes y acepta demoras o fallos técnicos como parte del proceso de perfeccionamiento de sus sistemas espaciales.

A pesar de las postergaciones, la empresa aseguró que el proyecto continúa avanzando y que el Starship V3 será una pieza clave no solo para futuras misiones interplanetarias, sino también para ampliar la capacidad de lanzamiento de satélites y reducir costos de acceso al espacio.