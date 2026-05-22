Impermeabilizar canales con mantas cementicias costaría desde US$12 por metro cuadrado

El Departamento de Hidráulica de San Juan avanza en la evaluación de un nuevo sistema de impermeabilización de canales de riego basado en mantas cementicias, una tecnología que podría reducir significativamente los costos y tiempos de ejecución de obras hídricas en la provincia.

Las pruebas piloto se desarrollan actualmente en canales de Quinto Cuartel, en Pocito, donde el organismo analiza el rendimiento de materiales provistos por dos empresas diferentes.

El dato central del proyecto pasa por el costo de implementación. Según informaron desde Hidráulica, el valor estimado del producto ronda los 12 dólares por metro cuadrado, sin incluir mano de obra ni maquinaria.

Tomando como referencia un canal de 1.000 metros cuadrados de superficie revestida, la inversión inicial solo en material sería cercana a los US$12.000. A eso deben sumarse costos operativos vinculados a personal, acondicionamiento del terreno y equipos de colocación.

Más barato que el hormigón tradicional

Desde el organismo provincial remarcaron que, aun incorporando costos laborales y logísticos, el sistema continúa siendo considerablemente más económico que la impermeabilización tradicional con hormigón.

Además del ahorro económico, la tecnología ofrece ventajas operativas importantes. La manta cementicia posee apenas 13 milímetros de espesor y está conformada por tres capas: una base geotextil no tejida, una capa de cemento equivalente a 13 kilos por metro cuadrado y una cobertura superior de geotextil tejido.

La instalación también resulta más rápida. El procedimiento consiste en acondicionar previamente el cauce, extender el material sobre la superficie y posteriormente hidratarlo. El fraguado completo se alcanza en aproximadamente 24 horas.

Uno de los aspectos destacados por Hidráulica es el bajo consumo de agua requerido durante la ejecución. Mientras el hormigón convencional demanda alrededor de 25 litros por metro cuadrado, el nuevo sistema utiliza apenas 5 litros.

Cuánto costaría impermeabilizar distintos tramos

A valores estimativos informados por el organismo, la inversión en material podría calcularse de la siguiente manera:

100 m² de canal: alrededor de US$1.200

500 m²: aproximadamente US$6.000

1.000 m²: cerca de US$12.000

5.000 m²: unos US$60.000

Estas cifras corresponden únicamente a la manta cementicia y no incluyen costos adicionales de mano de obra, maquinaria ni preparación del terreno.

Menos pérdidas y menor mantenimiento

El proyecto busca reducir las pérdidas de agua en los canales de tierra, donde gran parte del recurso hídrico se infiltra antes de llegar a las zonas productivas.

Además, el material presenta propiedades antiraíz, evita el crecimiento de malezas y ofrece resistencia al vandalismo, factores que disminuyen considerablemente las tareas de mantenimiento posteriores.

La tecnología ya se utiliza en otras aplicaciones vinculadas a reservorios, caminos rurales, obras viales y veredas.

Hasta el momento, las pruebas realizadas en Pocito arrojaron resultados favorables, por lo que Hidráulica analiza incorporar este sistema en futuras obras de infraestructura hídrica en distintos departamentos de San Juan.