Ricky Martin sufrió un ataque con gas lacrimógeno durante su show

La noche del jueves 21 de mayo en Podgorica comenzó como una fiesta histórica y terminó en un susto que recorre el mundo. Ricky Martin encabezaba un concierto gratuito por el 20 aniversario de la independencia de Montenegro ante unas 15,000 personas en la plaza de la Independencia. Lo que prometía ser el debut soñado del cantante en este país se vio empañado cuando un desconocido arrojó gases hacia el escenario.

Antes de subir, el músico se mostraba ilusionado al declarar que "Antes incluso de recibir la invitación, sabía de la belleza natural de Montenegro y la calidez de su gente. Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera".

La calma se rompió de golpe cuando un atacante actuó de forma inesperada. Según explicó su publicista Róndine Alcalá, "un individuo descargó gas lacrimógeno hacia el escenario" provocando una "interrupción abrupta del espectáculo mientras los miembros de la audiencia se alejaban del área y recibían asistencia".

En medio del caos, el cantante de 54 años y sus colaboradores se retiraron de inmediato mientras "el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para contener la situación y garantizar la seguridad de los asistentes".

A pesar de la incertidumbre y de que algunos colaboradores sugirieron cancelar la fecha, el profesionalismo del boricua se impuso sobre el miedo. Alcalá confirmó que "el artista tomó la decisión de seguir adelante con el espectáculo" para honrar su vínculo con el público una vez que la zona fue asegurada.

Al finalizar la jornada, el equipo emitió un mensaje de tranquilidad aclarando que "Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecidos por el apoyo y la preocupación recibidos tras los eventos de esta noche en Montenegro".

El evento, que también tuvo la participación del DJ Robin Schulz, marcó el inicio de la etapa europea de su gira mundial. La representante fue clara sobre el futuro del tour al decir que "el artista continuará su gira Ricky Martin Live con próximas actuaciones en toda Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto".

Con este compromiso firme, Martin seguirá su recorrido por países como Serbia, Italia y Alemania, con una cita destacada el 24 de junio en Suiza y otra el 20 de agosto en Estados Unidos.