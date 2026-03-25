Con el objetivo de que las escuelas estén correctamente preparadas para el descenso de las temperaturas, el Gobierno de San Juan intensificó la instalación de sistemas de climatización. Según explicó Nicolás Álvarez, subsecretario de Servicios Públicos de Infraestructura, detalló a DIARIO HUARPE, la mayoría de los equipos provistos por Educación cuentan con tecnología frío/calor, lo que permitirá utilizarlos como sistema de calefacción principal o refuerzo en las aulas.

Hasta la fecha, se han puesto en funcionamiento aproximadamente 640 aires acondicionados distribuidos en 150 escuelas de toda la provincia. Esta cifra representa una cobertura de casi el 45% de los establecimientos educativos sanjuaninos. Álvarez precisó que, si bien la instalación no es total en todas las dependencias de cada edificio, el avance es significativo para garantizar condiciones óptimas de cursado.

El desafío del gas y el mantenimiento básico

La incorporación de aires acondicionados surge también como una solución ante las dificultades logísticas de los sistemas de gas. El funcionario señaló que no todas las escuelas cuentan con gas natural; muchas dependen de gas envasado (zeppelin), cuya logística de abastecimiento mediante camiones puede resultar "engorrosa". En estos casos, los equipos eléctricos sirven para reforzar la temperatura en aulas donde un solo calefactor resulta insuficiente. No obstante, se confirmó que a partir de abril las empresas comenzarán el relevamiento y mantenimiento de los sistemas de gas para garantizar su funcionamiento durante todo el invierno.

Más allá de la calefacción, el "Plan Estival" aborda reparaciones estructurales básicas. Las cuadrillas trabajan en la puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, solucionando pérdidas en cañerías, mochilas de inodoros y surtidores. En materia de electricidad, se ha priorizado el traspaso a iluminación LED y la reparación de carpintería, incluyendo vidrios, cerraduras y portones en mal estado.

Puesta en valor de comedores escolares

Un eje fundamental del plan para este año es la mejora de las áreas de preparación de alimentos. Álvarez informó que se han relevado 50 escuelas prioritarias que cuentan con cocina y comedor. El plan de mejoras ya se ha iniciado o previsto en 30 de estos establecimientos, con la meta de completar las 50 intervenciones a lo largo del año.

"El objetivo es mejorar cocinas que, si bien no estaban inutilizadas, no se encontraban en las mejores condiciones", afirmó el subsecretario. Además de estas remodelaciones, el ministerio continúa trabajando en cierres perimetrales, impermeabilización de techos y reparaciones integrales de baños, buscando que los edificios escolares cumplan con su rol de "segunda casa" para los niños sanjuaninos durante todo el ciclo lectivo.