Un hombre fue aprehendido en avenida Bellas Artes y calle Proyectada, en Rivadavia, luego de ingresar a un consorcio en una motocicleta y provocar alarma entre los vecinos. La rápida intervención policial evitó que continuara su accionar.

El detenido fue identificado como Rodrigo Javier Castro Montaño, de 25 años, según fuentes policiales. Vecinos alertaron a la Comisaría 13ª sobre un sujeto que circulaba en una motocicleta 110 cc negra dentro del consorcio. Al ser entrevistado por los uniformados, Castro intentó huir en su motocicleta marca Okinoi, pero perdió el control del vehículo y fue detenido.

Publicidad

Los elementos que le encontraron al hombre y cuya procedencia no pudo justificar.

Durante la aprehensión, Castro profirió insultos y lanzó golpes contra el personal policial, sin ocasionar lesiones. En un palpado de urgencia, se le secuestró un cuchillo, un teléfono celular Motorola y zapatillas Puma, sin que pudiera justificar la procedencia de estos elementos.

Las autoridades solicitan a la población que reclame los objetos mencionados, ya que el detenido no demostró ser propietario de los mismos.