Personal de Obras Sanitarias (OS) realizará la reparación de la red distribuidora de agua potable en calle Scalabrini Ortíz, entre calle Sargento Cabral y el lateral norte de avenida de Circunvalación, en el departamento Capital. Los trabajos comenzarán el lunes 18 de agosto y se extenderán por un lapso de 10 días.

Durante las maniobras, el tránsito vehicular se verá interrumpido en la zona, que estará debidamente señalizada y contará con carteles indicativos de desvío hacia calles alternativas. Una vez finalizadas las reparaciones de la red, la contratista será responsable de ejecutar los trabajos de reparación de calzada, compactación y balizamiento.

Los usuarios y vecinos de la zona deberán prever rutas alternativas y respetar las indicaciones de tránsito para garantizar la seguridad y el correcto avance de las obras.

La empresa sanjuanina pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos: por WhatsApp al 264 506 4444 (solo texto) y por línea telefónica gratuita al 0800-222-6773.