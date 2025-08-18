Provinciales > Por 10 días
OS interrumpirá el tránsito en Capital por reparación de red de agua
POR REDACCIÓN
Personal de Obras Sanitarias (OS) realizará la reparación de la red distribuidora de agua potable en calle Scalabrini Ortíz, entre calle Sargento Cabral y el lateral norte de avenida de Circunvalación, en el departamento Capital. Los trabajos comenzarán el lunes 18 de agosto y se extenderán por un lapso de 10 días.
Durante las maniobras, el tránsito vehicular se verá interrumpido en la zona, que estará debidamente señalizada y contará con carteles indicativos de desvío hacia calles alternativas. Una vez finalizadas las reparaciones de la red, la contratista será responsable de ejecutar los trabajos de reparación de calzada, compactación y balizamiento.
Los usuarios y vecinos de la zona deberán prever rutas alternativas y respetar las indicaciones de tránsito para garantizar la seguridad y el correcto avance de las obras.
La empresa sanjuanina pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos: por WhatsApp al 264 506 4444 (solo texto) y por línea telefónica gratuita al 0800-222-6773.
