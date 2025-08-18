Publicidad
Provinciales > Por 10 días

OS interrumpirá el tránsito en Capital por reparación de red de agua

Desde el lunes 18 de agosto, una transitada zona de Capital estará cerrada entre por trabajos de reparación de la red distribuidora de agua potable de Obras Sanitarias. 

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El trabajo de Obras Sanitarias durará 10 días. 

Personal de Obras Sanitarias (OS) realizará la reparación de la red distribuidora de agua potable en calle Scalabrini Ortíz, entre calle Sargento Cabral y el lateral norte de avenida de Circunvalación, en el departamento Capital. Los trabajos comenzarán el lunes 18 de agosto y se extenderán por un lapso de 10 días.

Durante las maniobras, el tránsito vehicular se verá interrumpido en la zona, que estará debidamente señalizada y contará con carteles indicativos de desvío hacia calles alternativas. Una vez finalizadas las reparaciones de la red, la contratista será responsable de ejecutar los trabajos de reparación de calzada, compactación y balizamiento.

Los usuarios y vecinos de la zona deberán prever rutas alternativas y respetar las indicaciones de tránsito para garantizar la seguridad y el correcto avance de las obras

La empresa sanjuanina pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos: por WhatsApp al 264 506 4444 (solo texto) y por línea telefónica gratuita al 0800-222-6773.

