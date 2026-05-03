Un violento siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en el departamento Rivadavia, cuando un automóvil impactó contra la parte trasera de una camioneta en la que viajaba una familia con un bebé. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la intersección de Avenida Libertador y calle San Miguel, una zona de alta circulación vehicular.

Según las primeras informaciones, el conductor de un Fiat Palio habría sufrido un episodio de sueño mientras manejaba, lo que le habría hecho perder el control del vehículo y terminar embistiendo a la camioneta, que se encontraba detenida esperando el cambio del semáforo. El impacto generó una fuerte preocupación entre los testigos y los equipos de emergencia debido a que entre los ocupantes del vehículo impactado se encontraba un bebé.

Afortunadamente, el menor viajaba correctamente colocado en su silla de seguridad, un elemento que resultó clave para amortiguar las consecuencias del fuerte golpe y evitar que sufriera lesiones de gravedad. Tras el choque, personal de emergencias y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona. No se registraron heridos de gravedad.