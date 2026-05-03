Con la expectativa puesta en el movimiento comercial y el clima futbolero, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan lanzó la campaña “Promo Mundial de Fútbol”, una propuesta que apunta a incentivar el consumo en el microcentro durante el torneo internacional.

La iniciativa busca convertir al centro de San Juan en un punto de encuentro para vecinos y turistas, combinando promociones comerciales, gastronomía y transmisión de partidos en espacios públicos.

Según informaron desde la organización, durante el certamen habrá pantallas gigantes instaladas en peatonales y sectores estratégicos de Capital para que el público pueda seguir los encuentros en vivo. Además, los comercios adheridos ofrecerán descuentos especiales, promociones y sorteos para quienes realicen compras en los locales identificados con la campaña.

La propuesta también incluirá beneficios en bares y restaurantes, que prepararán menús temáticos y promociones especiales durante los días de partido.

“Queremos que la gente viva el Mundial en la calle, que el comercio sea parte de la fiesta y que los sanjuaninos encuentren en Capital el mejor lugar para alentar a la Selección y aprovechar ofertas reales”, señalaron desde la entidad organizadora.

Entre los rubros que participarán de la promoción figuran locales de indumentaria, tecnología y gastronomía, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y aumentar la circulación de consumidores en el centro sanjuanino.

La campaña también prevé sorteos y premios directos para quienes compren en los negocios adheridos, en una estrategia que busca unir entretenimiento y consumo durante el desarrollo del Mundial.