Domingo 03 de Mayo
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Economía > Campaña

El Comercio de San Juan apuesta al Mundial para reactivar el consumo

La Cámara de Comerciantes Unidos presentó una campaña mundialista para incentivar el movimiento en el microcentro sanjuanino. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La propuesta apunta a atraer consumidores al microcentro durante el Mundial.

Con la expectativa puesta en el movimiento comercial y el clima futbolero, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan lanzó la campaña “Promo Mundial de Fútbol”, una propuesta que apunta a incentivar el consumo en el microcentro durante el torneo internacional.

La iniciativa busca convertir al centro de San Juan en un punto de encuentro para vecinos y turistas, combinando promociones comerciales, gastronomía y transmisión de partidos en espacios públicos.

Según informaron desde la organización, durante el certamen habrá pantallas gigantes instaladas en peatonales y sectores estratégicos de Capital para que el público pueda seguir los encuentros en vivo. Además, los comercios adheridos ofrecerán descuentos especiales, promociones y sorteos para quienes realicen compras en los locales identificados con la campaña.

La propuesta también incluirá beneficios en bares y restaurantes, que prepararán menús temáticos y promociones especiales durante los días de partido.

“Queremos que la gente viva el Mundial en la calle, que el comercio sea parte de la fiesta y que los sanjuaninos encuentren en Capital el mejor lugar para alentar a la Selección y aprovechar ofertas reales”, señalaron desde la entidad organizadora.

Entre los rubros que participarán de la promoción figuran locales de indumentaria, tecnología y gastronomía, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y aumentar la circulación de consumidores en el centro sanjuanino.

La campaña también prevé sorteos y premios directos para quienes compren en los negocios adheridos, en una estrategia que busca unir entretenimiento y consumo durante el desarrollo del Mundial. 

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