Al menos tres personas murieron durante una travesía del crucero MV Hondius en el Atlántico Sur, en medio de un brote vinculado al Hantavirus que encendió las alertas sanitarias internacionales.

La información fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud, que reportó un caso positivo y otros cinco sospechosos entre los pasajeros del barco, que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

Según el organismo internacional, de los seis pasajeros afectados, tres murieron y uno permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica. El brote fue detectado inicialmente por autoridades sudafricanas, que identificaron cuadros de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo.

El primer caso correspondió a un hombre de 70 años que comenzó a presentar síntomas durante la travesía y falleció dentro del crucero. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena. Posteriormente, su esposa, de 69 años, también enfermó y fue trasladada a un hospital de Johannesburgo, donde murió días después.

Otro pasajero británico de 69 años permanece internado en estado crítico. Además, las autoridades sanitarias analizan el aislamiento de otros pasajeros con síntomas compatibles con la enfermedad.

La OMS informó que trabaja junto a los gobiernos involucrados y la empresa Oceanwide Expeditions para coordinar evacuaciones médicas y reducir riesgos sanitarios dentro de la embarcación.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes también puede haber contagio entre personas. La enfermedad puede provocar cuadros respiratorios severos que requieren internación y vigilancia intensiva.

Mientras continúan las evaluaciones sanitarias, el crucero seguía este domingo cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde, y mantenía previsto continuar viaje hacia las Islas Canarias, en España.