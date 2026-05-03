El brote detectado en el crucero MV Hondius volvió a poner en foco al Hantavirus, una enfermedad que puede provocar cuadros graves y que ya dejó al menos tres muertos durante una travesía entre Ushuaia y Europa.

La situación fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud, que informó un caso positivo y otros cinco sospechosos entre los pasajeros del barco. Uno de los pacientes permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica.

El hantavirus es una zoonosis causada por virus de la familia Bunyaviridae y se transmite principalmente por contacto con roedores infectados. Según el Ministerio de Salud argentino, los animales eliminan el virus a través de orina, saliva y excrementos, lo que facilita el contagio humano por inhalación de partículas contaminadas.

La principal vía de transmisión ocurre en ambientes cerrados o poco ventilados donde hay presencia de roedores. También existen casos documentados de contagio entre personas, especialmente en brotes vinculados al virus Andes, detectado en Argentina.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe. Entre los principales signos aparecen fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En los cuadros más severos, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria aguda y requerir cuidados intensivos.

Frente a este escenario, organismos internacionales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la OMS difundieron recomendaciones para reducir riesgos de contagio.

Entre las principales medidas preventivas figuran:

evitar el contacto con excrementos y orina de roedores;

ventilar espacios cerrados antes de ingresar;

limpiar superficies con desinfectante y no barrer en seco;

usar guantes y mascarillas en lugares potencialmente contaminados;

almacenar alimentos y residuos de manera segura;

mantener viviendas y galpones libres de infestaciones.

Las autoridades sanitarias también recomendaron extremar cuidados durante actividades rurales o al aire libre, especialmente en zonas donde se detecta circulación del virus.

Mientras continúa la investigación sanitaria en el crucero, la OMS coordina junto a distintos gobiernos y la empresa operadora medidas de aislamiento, evacuaciones médicas y seguimiento de pasajeros para contener el brote.