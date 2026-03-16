San Juan continúa dando pasos firmes hacia la vanguardia tecnológica. Gracias al convenio marco firmado entre el Gobierno de San Juan y Eidos Global, con el respaldo de Google.org, cientos de jóvenes y adultos completaron sus trayectos educativos en Alfabetización en Inteligencia Artificial (IA) y formación de formadores.

Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación destacaron el acompañamiento constante a profesionales y docentes que buscan desarrollar competencias pedagógicas en esta materia. Los números reflejan el gran interés local: en las dos primeras cohortes, más de 400 sanjuaninos finalizaron satisfactoriamente la alfabetización básica, mientras que otros 500 transitan el tramo final para convertirse en capacitadores.

El denominado Trayecto Pedagógico de Inteligencia Artificial está diseñado específicamente para educadores. El objetivo no es solo entender la tecnología, sino adquirir herramientas didácticas para replicar estos conocimientos en diferentes contextos formativos de la provincia.

El programa pone un fuerte énfasis en la combinación de conocimientos técnicos y habilidades socioemocionales, fundamentales para el mercado laboral actual. El impacto territorial es coordinado a través del Centro de Economía e Innovación (CECI).

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Para aquellos interesados en sumarse a las próximas cohortes de Alfabetización en IA, las autoridades recordaron que todas las novedades, fechas de inscripción y requisitos se publicarán a través de las redes sociales oficiales del CECI, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.