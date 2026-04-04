El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol abrió su décima jornada con un duelo de alto voltaje en Ullum. San Lorenzo de ratificó su excelente presente al vencer por 1-0 a López Peláez. Este resultado le permite consolidarse como el único líder del certamen local.

En un trámite sumamente parejo y disputado, el quiebre del marcador llegó en el coplemento de la mano de Agustín Veragua. El delantero azulgrana aprovechó su oportunidad para marcar el único tanto de la tarde de cabeza, dándole tres puntos de oro al equipo ullunero que dirige técnicamente la tabla de posiciones con 22 unidades.

Con esta victoria, el "Ciclón" le mete presión a sus inmediatos perseguidores: Unión de Villa Krause, Colón Junior y Sportivo Desamparados, todos con 18 puntos. Cabe destacar que el "Víbora" cuenta con la ventaja de tener un partido pendiente ante Minero, lo que podría acortar la brecha en la zona alta.

Así continúa la fecha 10

La acción de la máxima categoría del fútbol sanjuanino no se detiene. Este domingo 5 de abril, la pelota rodará en diversos escenarios de la provincia con partidos que prometen emociones fuertes desde las 17:

Juventud Zondina vs. Atenas (Cancha: Zondina / Árbitro: Ignacio Aurtenechea)

9 de Julio vs. Colón Junior (Cancha: 9 de Julio / Árbitro: Enzo Gómez)

Unión vs. Marquesado (Cancha: Unión / Árbitro: Martín Riveros)

Peñarol vs. Defensores de Argentinos (Cancha: Peñarol / Árbitro: Martín Baigorria)

Alianza vs. Trinidad (Cancha: Alianza / Árbitro: Marcelo Cruz)

Rivadavia vs. Mineros (Cancha: Rivadavia / Árbitro: Eduardo Prior)

Carpintería vs. Villa Ibáñez (Cancha: Carpintería / Árbitro: Yazmín Yacante)

El cierre de la jornada dominguera será bajo las luces del Serpentario. A partir de las 20:30, Sportivo Desamparados recibirá a Sarmiento de Zonda con el arbitraje de Rubén Fernández, en un choque clave para las aspiraciones del conjunto puyutano de no perderle pisada al puntero ullunero.