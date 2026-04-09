En la entrada de la cantina, una bandera gigante desplegada con la leyenda “Vamos los pibes” y un escudo azulgrana de San Juan, vibrante, en el interior del paño de color blanco se ve reluciente y está ahí, como testigo de cientos de chicos y jóvenes que todos los días pasan al terreno a entrenar y practicar.

Atentos a las indicaciones de los profesores, los jugadores hacen rodar la pelota y la polvareda suspendida en el aire, es la ambientación natural y cotidiana en la Escuela de Fútbol de la filial sanjuanina de San Lorenzo.

Ubicada en las instalaciones del Parque Norte, que pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza, la sede local de San Lorenzo concentra a unos 200 aspirantes con la ilusión pura de llegar a primera.

La escuela forma parte de una red de otras 30 sedes de El Ciclón que funcionan el país como semillero de nuevas generaciones que integrarán en algún futuro cercano el plantel de uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

Dirigido y coordinado por Maximiliano Castillo, acompañado por su esposa Giselle y secundado por los profesores y preparadores físicos, este proyecto social y deportivo nació en 2024 y desde entonces, trabaja con la misión de desarrollar a los futuros futbolistas desde los aspectos técnico, físico y también humano.

A pocas semanas de haber iniciado la temporada 2026, el club este año pudo ingresar a competir en la Liga Sanjuanina de Fútbol de divisiones juveniles e infantiles.

En pleno trabajo, Maximiliano detalló y mostró a DIARIO HUARPE cómo se enseña y se forma a los pequeños talentos, cargados de sueños y ganas por lucirse en primera.

“Este proyecto nació en 2024, primero estábamos en un predio de Vialidad Nacional y después llegamos aquí a Parque Norte. Desde la dirigencia nacional de San Lorenzo me contactaron para trabajar y ni lo dudé. Firmamos el contrato y empezamos con chicos de 4 a 17 años de edad”, explicó Castillo.

La función es que, buscadores de talentos de San Lorenzo, vengan de Buenos Aires y observen el desempeño de los chicos y les den la oportunidad de probarse en el club. Pero, no se descuida el aspecto social y educativo. “Exigimos a los padres y a los chicos también, que aprendan y no dejen de estudiar”, dijo el director deportivo.

Al participar y competir en la LSJF, el equipo juvenil de San Lorenzo juega con los clubes clásicos de la provincia como Alianza, Trinidad, San Martín, Desamparados. “Ya vamos por la tercera fecha y dos fechas en la liga infantil. Jugamos de local en la cancha de Centenario Olímpico y otras veces jugamos aquí. Trabajamos con un programa de entrenamiento que ordena San Lorenzo y lo adaptamos a las posibilidades materiales que tenemos en el equipo”, dijo el coordinador.

Entre los profesores técnicos y preparadores físicos están Fernando Gaetán, Mauricio Tello, Sergio Araoz, Roberto Ortiz, Diego Castillo, Daniel Castillo, Nicolás Neira y Mauro Guerra.

Castillo hace un balance en este año y medio de trabajo y se muestra entusiasmado por el nivel y desempeño que vienen teniendo los equipos infantiles y juveniles. “Fuimos dando pasos gigantescos, con el solo hecho de competir en la liga sanjuanina es todo un logro, ahora nos preparamos para viajar a Buenos Aires pronto para que los chicos conozcan al club. Buscaremos también más competencias nacionales para que los equipos puedan crecer su nivel”, relató.

Necesidades para fortalecerse

En concreto, el club le solicita asistencia a la Municipalidad de Capital para el riego de los campos “necesitamos preparar una nueva cancha y nos pusimos a desmalezar y nivelar el terreno, pero necesitamos adaptarlo para que tengan más espacios los más niños”, contó Castillo.

En lo asistencial, el club busca incorporar una cobertura médica para los alumnos, para que tengan estudios clínicos y, además, se está trabajando en un convenio para sumar un psicólogo deportivo y un nutricionista. Y a largo plazo, se piensa abrir la división femenina.

Por lo pronto, el club se nutre con los recursos de las cuotas mensuales que aportan los padres, pero en cuestiones de infraestructura solicita ayuda o colaboración para completar los arreglos del campo de juego, tener un espacio adecuado para la gimnasia física, y el suministro de agua en sectores del terreno de entrenamiento. En cuanto a materiales, se requieren como mínimo contar con 80 pelotas de práctica, conos, pesas y tortugas. En cuanto a indumentaria, el propio San Lorenzo, les provee las camisetas y pantalones oficiales.

Para sumarse a la escuela

Para los padres o chicos que quieran sumarse, las inscripciones son abiertas todo el año. Se requiere fotocopia del DNI, tres fotos tipo carnet y tener un estudio de apto físico con electrocardiograma. Se debe completar un formulario impreso. El arancel mensual es de $35.000 por persona y $7.000 por mes el seguro. La inscripción es de $30.000 y se renueva por año. La escuela tiene actividades de lunes a viernes de 18 hs. a 22 hs. Por lo general, los sábados son las competencias.