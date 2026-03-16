Un insólito accidente ocurrió en la provincia de San Luis, donde dos personas resultaron heridas luego de tirarse de una tirolesa y chocar contra un colectivo estacionado dentro de un predio turístico. El hecho se registró el domingo por la tarde en el dique Piscu Yaco, en la localidad de Cortaderas.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Cortaderas, las víctimas, un hombre y una mujer, realizaban el descenso por la tirolesa instalada en el complejo recreativo cuando, por causas que aún se investigan, terminaron impactando contra un micro que estaba en el sector.

Tras el fuerte golpe, ambos quedaron sobre la parte superior del colectivo, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate para poder bajarlos con seguridad y brindarles asistencia médica.

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Paramédicos del SEMPRO confirmaron que los dos presentaban diversos traumatismos producto del choque. Luego de ser atendidos en el lugar, fueron trasladados a un centro de salud para realizar estudios y una evaluación más completa de su estado.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de San Luis y personal de Defensa Civil de Cortaderas, que colaboraron con el rescate y las tareas de asistencia. El episodio ocurrió en un sector turístico muy visitado de la zona y ahora se investigan las circunstancias que provocaron el accidente.