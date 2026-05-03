Un procedimiento policial de rutina en el departamento Rivadavia terminó con el secuestro de una moto y partes de bicicletas de dudosa procedencia. Dos sujetos, que se movilizaban con actitud sospechosa, abandonaron los elementos para evitar ser identificados por los uniformados.

Secuestraron un cuadro de bicicleta y ruedas.

Fuentes policiales destacaron que el hecho se produjo cuando personal de la División Comando Norte realizaba recorridas de prevención por calle Díaz, en las cercanías de la Base Departamental.

Los efectivos observaron a dos hombres vestidos con ropa oscura que, al percatarse de la cercanía del móvil policial, emprendieron una veloz huida a pie. En medio de la corrida, los sujetos se perdieron de vista en las inmediaciones, pero dejaron atrás el botín que transportaban.

En el lugar, los agentes hallaron una motocicleta Hero 150cc de color negro. Además, los sospechosos descartaron un cuadro de bicicleta rodado 26, también de color negro, y dos ruedas pertenecientes a otro rodado.

Ante el hallazgo, se dio intervención al Sistema Acusatorio. El fiscal de turno, Dr. Martín Morando, dispuso el inicio de "Actuaciones para Establecer Procedencia", ya que se presume que los elementos podrían haber sido sustraídos en la zona bajo la modalidad de robo o hurto.

Todo el material secuestrado fue trasladado a la sede de la Comisaría 26ª. Las autoridades informaron que los objetos quedarán en depósito a la espera de que sus legítimos propietarios se presenten en la seccional para acreditar la titularidad de los mismos.