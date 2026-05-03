El rugby argentino escribió este domingo una de sus páginas más gloriosas en la categoría menores de 20 años. En el marco de la segunda jornada del Rugby Championship M20, Los Pumitas derrotaron a Nueva Zelanda por 25-17, logrando así la primera victoria de la historia frente a los míticos Baby Blacks. El triunfo tuvo un sabor especial para San Juan, con la presencia del hooker Manuel Cúneo Camargo como titular.

Desde el pitazo inicial en el estadio Nelson Mandela Bay de Sudáfrica, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda impusieron condiciones. Aunque el TMO anuló un try tempranero de Preumayr, la presión argentina no cesó. A los 15 minutos, Federico Serpa rompió el cero y, poco después, el propio apertura sumó un penal para poner un esperanzador 8-0.

Resistencia y efectividad

Nueva Zelanda reaccionó y logró descontar, pero la disciplina y el empuje de los forwards argentinos, con Cúneo firme en la primera línea, forzaron un try penal a los 35 minutos que dejó el marcador 15-12 al descanso.

En el complemento, cuando los neozelandeses acechaban, apareció la velocidad de Luciano Avaca, quien interceptó una pelota clave y corrió en soledad hacia el ingoal para estirar la ventaja. Sobre el cierre, un try de Ramón Fernández Miranda terminó de sellar el resultado histórico, a pesar del descuento final de los oceánicos.

Sanjuanino de selección

Manuel Cúneo cumplió con una labor destacada en el scrum y en el juego suelto, siendo pieza fundamental de la Albiceleste que aguantó las embestidas de los Baby Blacks en los momentos más calientes del partido. Con este resultado, Argentina no solo suma su primer triunfo en el torneo, sino que rompe un maleficio histórico ante la potencia mundial.

Síntesis

Los Pumitas (25): 1. Fabrizio Cebron, 2. Manuel Cúneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Franco Marizza, 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll (C), 14. Bautista Quiroga Miguens, 15. Simón Pfister.

Nueva Zelanda (17): 1. Ethan Webber, 2. Josh Findlay, 3. Alex Hewitt, 4. Alex Arnold, 5. Jake Frost, 6. Logan Platt, 7. Kobe Brownlee, 8. Finn McLeod, 9. Charlie Sinton, 10. Mika Muliaina, 11. JD Van Der Westhuizen, 12. Haki Wiseman, 13. Oliver Guerin, 14. Jay Reihana, 15. Cohen Norrie.

Puntos LP: Tries de Serpa, Avaca, Fernández Miranda y un try penal; penal de Serpa.

Resultado final: Los Pumitas 25 – 17 Nueva Zelanda.