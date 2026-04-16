San Juan se prepara para recibir a una integrante del gabinete nacional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, arribará el próximo 13 de mayo con el objetivo de presentar “Formando Capital Humano”, una plataforma nacional de capacitación virtual orientada a vincular la formación con las demandas actuales del mercado laboral.

El gobernador Marcelo Orrego confirmó la visita a DIARIO HUARPE y explicó que la provincia formará parte de una etapa piloto del programa. “La ministra lleva adelante un programa piloto en distintos municipios. Se elige un municipio por provincia, lo define el propio Ministerio de Capital Humano”, señaló.

La iniciativa se presenta como una herramienta de formación virtual que incorpora inteligencia artificial y propone trayectos flexibles. Está dirigida a personas de distintas edades y apunta a brindar herramientas vinculadas a la inserción laboral, en un contexto de cambios en las demandas del mercado de trabajo.

Un vínculo que se fortalece

La llegada de la ministra marcará su segundo paso oficial por la provincia. El antecedente inmediato se remonta al 11 de septiembre de 2024, cuando Pettovello participó de los actos centrales por el Día del Maestro en la histórica Casa de Sarmiento. Aquella visita dejó sentadas las bases de una relación institucional fluida entre la cartera nacional y la gestión de Orrego.

En esta ocasión, el foco estará puesto en la modernización del sistema de formación. La plataforma promete ser un puente directo hacia el trabajo formal, permitiendo que los ciudadanos accedan a contenidos de alta calidad desde cualquier punto del país. Según indicaron, la elección de San Juan para este lanzamiento refuerza el carácter federal que se le pretende dar a la gestión de las políticas de empleo.

Con este lanzamiento, el Gobierno Nacional busca consolidar un modelo de asistencia que no se limite a la transferencia de recursos, sino que apueste al desarrollo de competencias genuinas mediante el uso estratégico de la tecnología.