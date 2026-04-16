En el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo, despejó dudas sobre el auxilio financiero del organismo internacional. "No es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital", aclaró el funcionario este jueves, llevando calma sobre el nivel de endeudamiento del país.

Durante un encuentro organizado por el Atlantic Council, que compartió junto al titular del BCRA, Santiago Bausili, el jefe del Palacio de Hacienda ratificó la hoja de ruta oficial. Según Caputo, el plan sigue enfocado en la reducción de impuestos y la desregulación económica para convertir a la Argentina en una plaza competitiva.

Sin "atajos" cambiarios

Caputo enfatizó que, por primera vez, el país cuenta con un orden macroeconómico basado en la voluntad política. "No nos moveremos ni un centímetro de este rumbo", sentenció. En esa línea, descartó de plano buscar competitividad a través de "megadevaluaciones" y sostuvo que el crecimiento vendrá por mejoras en infraestructura y baja de costos operativos.

El ministro también se mostró optimista respecto al futuro legislativo, anticipando que las elecciones de medio término podrían facilitar la aprobación de más reformas estructurales, como las privatizaciones y la reforma laboral que el Ejecutivo considera pilares.

Fortaleza ante la crisis global

Consultado sobre la tensión en Medio Oriente, el funcionario destacó que, a diferencia de otras épocas, hoy Argentina transita la volatilidad con mayor solidez. "El Banco Central tuvo que defender el valor del dólar en lugar del valor del peso. Eso no es una casualidad", subrayó, vinculando este presente al superávit fiscal y a la condición de exportador neto de energía.

Finalmente, Caputo enumeró los activos estratégicos que posicionan al país en el nuevo tablero mundial: "Contamos con prácticamente todo lo que el mundo necesita hoy: petróleo, gas natural, alimentos, minerales críticos e incluso inteligencia artificial", concluyó, confiado en que la sociedad no permitirá un retorno a las políticas del pasado.