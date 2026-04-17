El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este jueves por la tarde una nueva entrega de anteojos en el departamento Rivadavia, en el marco del programa provincial “Más Cerca”. La actividad se desarrolló a las 18:30 en el Círculo Andaluz con la participación de vecinos, autoridades provinciales y municipales.

“Es un día muy importante. Este tipo de insumo es sumamente importante, sobre todo en edad temprana y también en la adultez, ya que permite tener una mejor visión. Pudimos poner a disposición más de 1000 anteojos”, expresó Orrego en diálogo con DIARIO HUARPE.

El Gobierno provincial entregó más de mil anteojos. (Foto: DIARIO HUARPE)

Asimismo, el gobernador indicó que el programa no se limitó a la entrega de lentes, sino que incluyó instancias previas de diagnóstico oftalmológico y controles en distintas especialidades médicas. Además, señaló que equipos de distintas reparticiones del Estado se trasladaon a los departamentos para acercar la atención a los vecinos. “El objetivo es acercarnos a la gente, no que la gente tenga que ir al Centro Cívico”, al remarcó.

El mandatario también subrayó el impacto educativo y social de la iniciativa, al señalar que el acceso a anteojos resulta fundamental para el aprendizaje. En ese marco, explicó que el programa está destinado a “niños, adultos, para quien lo necesita”, y destacó que una buena visión permite mejorar la lectura, evitar molestias físicas y favorecer la comprensión de textos.

El acto oficial se realizó en el Círculo Andaluz. (Foto: DIARIO HUARPE)

Por otra parte, recordó que en 2026 el programa ya supera las 3.000 asistencias, mientras que el año pasado se entregaron cerca de 14.000 pares de anteojos en toda la provincia. En esa línea, sostuvo que el objetivo es continuar ampliando la cobertura territorial para llegar a todos los departamentos, incluso a las zonas más alejadas de San Juan.

Por último, Orrego valoró el contacto directo con los vecinos que permiten estos operativos, al considerar que facilitan conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad y ajustar las políticas públicas en consecuencia.

El intendente de Rivadavia participó del acto oficial. (Foto: DIARIO HUARPE)

Del acto participaron además el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo; y la directora de Asistencia, Eva Acosta.