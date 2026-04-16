Alumnos de primer grado de la Escuela Ernestina Echegaray de Andino participaron de una actividad en la División Policía Rural, donde bautizaron como “Mora” a una potranca nacida el 21 de marzo en esas instalaciones.

La jornada se desarrolló en dependencias de la Policía de San Juan, en un encuentro que combinó aprendizaje y contacto directo con los animales que forman parte de la división.

La potranca, hija de una yegua llamada Flor de Durazno, fue el centro de la actividad. Los estudiantes se acercaron para conocerla y participar de la elección de su nombre, en una dinámica guiada por el personal policial.

Alumnos de primer grado de la Escuela Ernestina Echegaray de Andino.

El jefe de la división, Andrés Vilchez, acompañó la visita y explicó a los alumnos las tareas que realiza el área, vinculadas al cuidado de animales y la protección del ámbito rural.

Tras una votación, los chicos eligieron el nombre “Mora”, que fue definido de manera grupal durante la actividad. Luego del anuncio, los efectivos continuaron con una recorrida por el lugar, donde detallaron cómo es el cuidado diario de los caballos.

Durante la visita, los alumnos conocieron aspectos básicos sobre alimentación, descanso y atención veterinaria de los animales, además del rol de la Policía Rural en el territorio.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de actividades buscan fortalecer el vínculo con la comunidad educativa y dar a conocer el trabajo que se realiza en el ámbito rural.

La jornada concluyó con un recorrido por los corrales y la despedida de los estudiantes, quienes participaron activamente de la propuesta y del proceso de elección del nombre de la potranca.