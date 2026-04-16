Activan protocolos de seguridad en el Colegio Secundario de la UCCuyo por amenazas

La comunidad educativa del Colegio Secundario de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) se encuentra en estado de alerta tras el hallazgo de mensajes amenazantes dentro de sus instalaciones. Ante esta situación, las autoridades activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad vigentes para resguardar a alumnos, docentes y personal.

Según informaron desde la institución a través de un comunicado oficial, el hallazgo motivó la notificación instantánea a las autoridades internas de la universidad y al Ministerio de Educación. Asimismo, efectivos de la Policía de San Juan se hicieron presentes en el establecimiento para iniciar los peritajes pertinentes y coordinar las tareas de prevención.

Desde el equipo directivo señalaron que este suceso no es un hecho aislado. En las últimas semanas, se han reportado situaciones de similares características en jurisdicciones como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Tucumán, marcando una tendencia preocupante a nivel federal que ha puesto en guardia a las carteras educativas de diversos distritos.

Más allá de las acciones legales y policiales, el colegio emitió una comunicación directa a los padres y tutores de los estudiantes. En la misma, solicitaron una "colaboración activa" para abordar el conflicto desde el seno familiar.

"Se solicita un diálogo constructivo y crítico con los alumnos para procesar lo ocurrido", indicaron desde la dirección, subrayando que la prioridad absoluta es la seguridad y la integridad de la comunidad educativa. Por el momento, la institución continuará informando novedades a través de sus canales oficiales y no se descarta una convocatoria formal a la prensa local si la situación lo requiere.

Acciones de Seguridad y Protocolo

Ante el hallazgo de los manifiestos, el equipo directivo procedió de manera inmediata con las siguientes medidas: