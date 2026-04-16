Un hallazgo científico reciente promete transformar la forma en que se entiende la salud sexual femenina. Por primera vez, un equipo de investigación logró mapear de manera completa la red nerviosa del clítoris, un órgano históricamente invisibilizado en los estudios médicos. La licenciada Alexandra Amorós, psicóloga y sexóloga, analizó el impacto de este descubrimiento en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV.

“Este descubrimiento marca un antes y un después”, afirmó Amorós durante la entrevista. La especialista explicó que, hasta ahora, la información disponible era fragmentaria. “No es que no teníamos información del clítoris, sino que teníamos como pedacitos, retazos”, señaló.

El estudio, publicado a fines de marzo, utilizó una innovadora técnica con rayos X y aceleradores de partículas que permitió observar zonas hasta ahora inaccesibles. Así, se logró identificar una compleja red de terminaciones nerviosas que se extiende más allá del conocido “botón” visible.

Según detalló Amorós, ya en 2022 se había establecido que el glande del clítoris posee más de 10.000 terminaciones nerviosas, superando ampliamente a otras zonas del cuerpo. “Solamente lo que vemos del clítoris son 10.281 terminaciones nerviosas”, explicó, y agregó que este nuevo avance permite comprender que la estructura completa es mucho más extensa y compleja.

Un mapa que cambia la mirada médica

El nuevo conocimiento no solo aporta datos anatómicos, sino que también obliga a revisar prácticas médicas y concepciones históricas. “Empezamos a ver que la piel también está inervada por el complejo nervioso del clítoris”, indicó Amorós, lo que abre interrogantes sobre intervenciones quirúrgicas, partos y tratamientos estéticos.

En este sentido, la especialista remarcó que durante décadas muchas experiencias relatadas por mujeres no encontraban respaldo científico. “Ahora tenemos como este respaldo: ‘mirá, era por esto’”, expresó.

El descubrimiento también podría impactar en la medicina gineco-obstétrica. “Creo que va a replantear todo lo que es la medicina obstétrica”, sostuvo, y advirtió sobre la necesidad de mayor cautela en intervenciones que podrían afectar esta red nerviosa.

Menos tabú, más conocimiento

Más allá del campo médico, el hallazgo tiene implicancias en la educación sexual y en la vida cotidiana. Para Amorós, es fundamental avanzar hacia una mirada más integral. “Cuando hablamos de placer, llega mucho más fácil el mensaje”, afirmó, destacando que incorporar esta perspectiva mejora la comprensión sobre el cuidado del cuerpo y las relaciones.

La especialista también señaló que persisten mitos y desinformación. “Si hay algo que está lleno de mitos todavía es la sexualidad”, dijo, y subrayó la importancia de validar las experiencias individuales: “Entender que no te lo estaban diciendo porque sí”.

En ese sentido, destacó el rol del autoconocimiento como herramienta clave. “El autoconocimiento es todo”, afirmó, no solo desde lo físico sino también desde lo emocional y mental.

Finalmente, Amorós llamó a naturalizar estas conversaciones y a integrarlas en el ámbito de la salud. “¿Qué lugar nosotros le damos al placer en la consulta?”, se preguntó, planteando la necesidad de incluir estas dimensiones en el acompañamiento profesional.

El mapa del clítoris no solo representa un avance científico. También abre la puerta a una conversación más amplia, donde el conocimiento, la evidencia y la empatía comienzan a reemplazar años de silencio.