El Concejo Deliberante de Caucete aprobó una ordenanza que respalda y pone en valor las obras ejecutadas en el paraje Difunta Correa, en Vallecito, en una decisión que se inscribe en medio del debate político por la situación financiera de los municipios y el nivel de inversión pública en los departamentos.

La iniciativa fue impulsada por los concejales oficialistas Emanuel Castro y Ramiro Fernández, con el objetivo de expresar un reconocimiento institucional al Gobierno provincial por las intervenciones realizadas en uno de los principales polos turísticos y religiosos de San Juan.

El proyecto destaca especialmente las tareas de infraestructura, ordenamiento y mejoras generales en el predio, que buscan optimizar la experiencia de los visitantes y fortalecer el perfil turístico del lugar. Entre los avances señalados, se subraya la provisión de agua potable en Vallecito, considerada una obra clave tanto para los residentes como para quienes llegan al santuario.

En este contexto, Castro defendió con firmeza la iniciativa y aprovechó para responder a las críticas de algunos intendentes que en los últimos días plantearon dificultades económicas y falta de recursos para ejecutar obras. “Se habla de que no hay recursos en los municipios, pero en Caucete se han hecho y se están haciendo obras con el apoyo total del Gobierno provincial”, afirmó.

El edil remarcó que las inversiones no solo son visibles, sino que también tienen impacto directo en la comunidad. En ese sentido, mencionó tanto trabajos de pavimentación como la intervención integral en la Difunta Correa como ejemplos concretos de la presencia del Estado provincial en el departamento.

Además, cuestionó lo que consideró una falta de reconocimiento a estas acciones y marcó diferencias con gestiones anteriores. “Durante muchos años no se puso la mirada en Vallecito ni en la Difunta Correa. Hoy eso cambió y hay una decisión clara de invertir”, sostuvo.

Para Castro, la ordenanza no solo busca destacar una obra puntual, sino también dejar sentado un posicionamiento político en torno al rol del Gobierno provincial en el desarrollo local. “Queremos visibilizar que la obra pública sigue funcionando y que hay una decisión de invertir en lugares estratégicos como Vallecito”, explicó.

La discusión se da en un contexto donde varios intendentes del peronismo han manifestado dificultades financieras y cuestionado la distribución de recursos, lo que elevó el tono del debate entre oficialismo y oposición.

Desde el sector orreguista, en cambio, insisten en que las obras continúan y que existen ejemplos concretos en distintos departamentos, como el caso de Caucete. En esa línea, la ordenanza aprobada busca reforzar ese mensaje y respaldar institucionalmente una inversión considerada clave para el turismo religioso y la economía local.

Así, el Concejo Deliberante no solo avanzó con una declaración formal, sino que también se posicionó en la discusión política provincial, donde la obra pública y el financiamiento municipal aparecen como ejes centrales de la agenda.